Нефть дешевеет из-за сокращения спроса
Цены на нефть упали в четверг, 28 апреля, поскольку инвесторы сохраняют осторожность в отношении снижения спроса на топливо в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, из-за ограничений, связанных с COVID-19. Аналитики также отмечают замедление глобального спроса из-за войны России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,41%, до 103,84 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 1,36%, до 100,63 долларов за баррель.
Оба контракта подорожали более чем на 30 центов на предыдущей сессии из-за продолжающихся опасений по поводу дефицита предложения во всем мире и очередного сокращения запасов дистиллятов и бензина в США.
"Локдаун в Китае остается в центре внимания и является основным фактором, препятствующим росту цен", - сказал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.
Аналитики также отмечают, что замедление глобального роста из-за более высоких цен на сырьевые товары и эскалация войны России против Украины могут еще больше усилить опасения по поводу спроса на нефть.
Инвесторы пытаются сбалансировать опасения по поводу предложения и спроса в связи с перебоями в добыче российской нефти и газа и ухудшением перспектив мировой экономики, сказал Аджай Кедиа, директор энергетической консалтинговой компании Kedia Advisory.
Согласно опросу Reuters более 500 экономистов, мировая экономика будет расти медленнее, чем прогнозировалось три месяца назад.
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