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Нафта дешевшає через скорочення попиту

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Токіо, Четвер 28 квітня 2022 08:28
Нафта дешевшає через скорочення попиту Фото: ціни на нафту знижуються 28 квітня через скорочення попиту (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту впали в четвер, 28 квітня, оскільки інвестори зберігають обережність щодо зниження попиту на паливо в Китаї, найбільшому у світі імпортері нафти, через обмеження, пов'язані з COVID-19. Аналітики також відзначають уповільнення глобального попиту через війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,41%, до 103,84 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 1,36%, до 100,63 доларів за барель.

Обидва контракти подорожчали більш ніж на 30 центів на попередній сесії через триваючі побоювання з приводу дефіциту пропозиції в усьому світі і чергового скорочення запасів дистилятів і бензину в США.

"Локдаун в Китаї залишається в центрі уваги і є основним фактором, що перешкоджає зростанню цін", - сказав Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management.

Аналітики також відзначають, що уповільнення глобального зростання через більш високі ціни на сировинні товари і ескалація війни Росії проти України можуть ще більше посилити побоювання з приводу попиту на нафту.

Інвестори намагаються збалансувати побоювання з приводу пропозиції і попиту у зв'язку з перебоями у видобутку російської нафти і газу і погіршенням перспектив світової економіки, сказав Аджай Кедіа, директор енергетичної консалтингової компанії Kedia Advisory.

Згідно з опитуванням Reuters понад 500 економістів, світова економіка буде рости повільніше, ніж прогнозувалося три місяці тому.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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