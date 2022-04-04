Нефть дешевеет после решения об открытии стратегических резервов стран-потребителей

Цены на нефть выросли в понедельник, 4 апреля, хотя опасения по поводу нехватки предложения сохраняются. Инвесторы ожидают высвобождения огромных объемов из стратегических резервов стран-потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,3%, до 104,7 долларов за баррель, в то время как американская нефть марки WTI выросла на 0,2% 99,5 долларов за баррель.

Российская нефтяная промышленность пострадала от западных санкций и отказа покупателей после вторжения России в Украину. Оценки потерь российской нефти колеблются от 1 до 3 миллионов баррелей в сутки.

Цены на нефть упали примерно на 13% на прошлой неделе после того, как президент США Джо Байден объявил о продаже до 1 млн баррелей в сутки из Стратегического нефтяного резерва США (SPR) в течение шести месяцев, начиная с мая. Байден сказал, что выпуск, третий за последние шесть месяцев, послужит мостом, пока производители США не смогут увеличить производство и сбалансировать предложение со спросом.

Министерство энергетики США официально объявило о продаже нефти из запасов на случай чрезвычайных обстоятельств, в то время как члены Международного энергетического агентства также согласились выпустить больше нефти в пятницу. МЭА заявило, что объем будет обнародован на этой неделе.

"Совместные усилия США и их союзников могут временно сбалансировать дефицит предложения в 2022 году, но это может не стать долгосрочным решением", - отмечает Тина Тенг, рыночный аналитик CMC Markets APAC & Canada.