Нафта дешевшає після рішення про відкриття стратегічних резервів країн-споживачів
Ціни на нафту зросли в понеділок, 4 квітня, хоча побоювання з приводу нестачі пропозиції зберігаються. Інвестори очікують вивільнення величезних обсягів зі стратегічних резервів країн-споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,3%, до 104,7 доларів за барель, в той час як американська нафта марки WTI виросла на 0,2% 99,5 доларів за барель.
Російська нафтова промисловість постраждала від західних санкцій і відмови покупців після вторгнення Росії в Україну. Оцінки втрат російської нафти коливаються від 1 до 3 мільйонів барелів на добу.
Ціни на нафту впали приблизно на 13% минулого тижня після того, як президент США Джо Байден оголосив про продаж до 1 млн барелів на добу зі стратегічного нафтового резерву США (SPR) протягом шести місяців, починаючи з травня. Байден сказав, що випуск, третій за останні шість місяців, послужить мостом, поки виробники США не зможуть збільшити виробництво і збалансувати пропозицію з попитом.
Міністерство енергетики США офіційно оголосило про продаж нафти з запасів на випадок надзвичайних обставин, в той час як члени Міжнародного енергетичного агентства також погодилися випустити більше нафти в п'ятницю. МЕА заявило, що обсяг буде оприлюднений на цьому тижні.
"Спільні зусилля США і їх союзників можуть тимчасово збалансувати дефіцит пропозиції в 2022 році, але це може не стати довгостроковим рішенням", - відзначає Тіна Тенг, ринковий аналітик CMC Markets APAC & Canada.
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