Нефть дешевеет после решения ОПЕК+ увеличить добычу

Нефть Brent упала на 0,8%, до 72,98 доллара за баррель, нефть WTI подешевела на 0,9%, до 71,15 доллара за баррель.

В воскресенье, 18 июля, министры ОПЕК + договорились увеличить поставки нефти с августа на 0,4 млн баррелей в сутки, чтобы снизить цены, которые в начале этого месяца достигли самого высокого уровня примерно за 2,5 года, поскольку мировая экономика восстанавливается после пандемии COVID-19.

Группа, в которую входят члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзники, такие как Россия, согласовали новые доли добычи с мая 2022 года.

"В ближайшие недели цены на нефть могут продолжать колебаться", - заявил Goldman Sachs после заключения соглашения. Тем не менее, инвестиционный банк заявил, что он по-прежнему оптимистичен в отношении перспектив нефти.

В сообщении Goldman Sachs говорится, что сделка ОПЕК+ представляет собой "потенциал роста" на 2 доллара к его летнему прогнозу по Brent, который достигнет 80 долларов за баррель.

Чтобы преодолеть внутренние разногласия, ОПЕК + согласовала с мая 2022 года новые квоты добычи для нескольких членов, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Россию, Кувейт и Ирак.

"Это соглашение должно заверить участников рынка в том, что группа не движется к серьезному распаду и в ближайшее время не откроет шлюзы для добычи", - говорится в сообщении RBC Capital Markets.

В прошлом году группа сократила добычу на рекордные 10 миллионов баррелей в сутки на фоне падения спроса, вызванного пандемией, что вызвало обвал цен, когда нефть США в какой-то момент упала на отрицательную территорию.

ОПЕК+ постепенно восстановила предложение, в результате чего оно сократилось примерно на 5,8 млн баррелей в сутки.