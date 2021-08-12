Нефть дешевеет после призыва администрации Байдена к ОПЕК увеличить добычу

Цены на нефть упали в четверг, 12 августа, после двухдневного роста. Соединенные Штаты, крупнейший в мире потребитель нефти, призвали основных производителей увеличить объемы производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,2%, до 71,27 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI упали на 0,3%, до 69,02 долларов.

В среду администрация Байдена призвала Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников (ОПЕК+), увеличить добычу нефти, чтобы справиться с ростом цен на бензин, который они считают угрозой для восстановления мировой экономики.

В июле ОПЕК согласилась увеличивать добычу каждый месяц на 400 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, начиная с августа, до тех пор, пока оставшиеся рекордные сокращения на 10 млн баррелей в сутки, около 10% мирового спроса, сделанные в 2020 году, не будут отменены.

Тем не менее, все еще существуют опасения, что этого увеличения будет недостаточно для удовлетворения спроса, поскольку США и Европа ослабляют свои ограничения на передвижение, введенные из-за коронавируса.

"Администрация Байдена заявила, что недавно согласованное увеличение производства не полностью компенсирует предыдущие сокращения производства, введенные во время пандемии», - говорится в сообщении ANZ.

Позже Белый дом заявил, что его контакты с ОПЕК + продолжаются и нацелены на долгосрочное участие, не обязательно на немедленную реакцию.