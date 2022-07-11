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Нефть дешевеет в начале недели: что стало причиной

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Украина, Понедельник 11 июля 2022 08:27
Нефть дешевеет в начале недели: что стало причиной Фото: Цены на нефть снижаются 11 июля из-за COVID-19 (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть упали примерно на 1 доллар в понедельник 11 июля, сведя на нет некоторые достижения предыдущей сессии. Опасения по поводу рецессии и ограничений спроса в Китае из-за COVID-19 перевесили сохраняющиеся опасения по поводу дефицита предложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,8%, до 106,20 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки WTI подешевели на 1%, до 103,75 долларов.

Опасения рецессии

Оба контракта продемонстрировали недельное снижение на прошлой неделе, так как на рынке преобладали опасения, что повышение процентных ставок для сдерживания инфляции вызовет рецессию и снизит спрос на нефть.

"Чистые позиции на покупку по фьючерсам на нефть WTI в настоящее время находятся на самом низком уровне с марта 2020 года, когда спрос рухнул на фоне первоначальной вспышки COVID-19. И это несмотря на сохраняющиеся признаки напряженности", - отмечают аналитики ANZ Research.

Данные за 10 июля о случаях COVID-19 в Китае показали, что их число выросло по сравнению с предыдущим днем. Сохраняются опасения по поводу возможности более широких блокировок после того, как в Шанхае был обнаружен новый подвариант Omicron.

Остановка Nord Stream

Что касается предложения, то рынок по-прежнему обеспокоен планами западных стран ограничить цены на российскую нефть.

Еще одним ключевым фактором, на который будут обращать внимание трейдеры, является технический ремонт газопровода "Северный поток-1", по которому российский газ поступает в Германию, который должен пройти с 11 по 21 июля. Правительства, рынки и компании обеспокоены тем, что остановка может быть продлена из-за российского вторжения в Украину.

"Сейчас большая проблема для рынков - забудьте заголовки о COVID и Байдене - будет заключаться в том, вернется ли Nord Stream в строй снова", - сказал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.

По его словам, если трубопровод не возобновит работу, как было запланировано, 22 июля, это может привести к падению спроса на газ в Европе, что спровоцирует экономический спад и приведет к снижению спроса на нефть и стагфляции.

Также остаются вопросы о том, как долго еще сырая нефть будет поступать из Казахстана через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).

Поставки продолжаются до сих пор по трубопроводу, по которому проходит около 1% мировой нефти, даже после того, как на прошлой неделе российский суд приказал приостановить работу.

Напомним, торговля на прошлой неделе была отмечена резкой распродажей 5 июля, когда WTI упала на 8%, а Brent - на 9%. Падение Brent на 10,73 доллара стало третьим по величине для этого контракта с момента начала торгов в 1988 году.

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