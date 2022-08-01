Нефть дешевеет в начале неделе: что повлияло на мировые цены

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,1%, до 102,78 долларов за баррель. Американская нефть марки WTI торговалась на уровне 97,19 доллара за баррель, снизившись на 1,5%.

Новые ограничения, введенные из-за COVID-19, свели на нет кратковременное восстановление активности заводов в Китае, крупнейшем в мире импортере сырой нефти, которое наблюдалось в июне.

"Разочаровывающий производственный PMI Китая является основным фактором, который сегодня оказал давление на цены на нефть", - сказала аналитик CMC Markets Тина Тенг.

По ее словам, данные показывают удивительное сокращение экономической активности, свидетельствуя, что восстановление второй по величине экономики мира после карантина может быть не таким позитивным, как ожидалось ранее, что омрачило перспективы спроса на рынках сырой нефти.

Brent и WTI завершили июль со вторым ежемесячным падением подряд впервые с 2020 года, поскольку стремительный рост инфляции и более высокие процентные ставки вызывают опасения по поводу рецессии, которая подорвет спрос на топливо.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзники, включая Россию, группу, известную как ОПЕК+, соберутся в среду, чтобы принять решение о добыче в сентябре. Встреча состоится после визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию в прошлом месяце.

"Хотя визит президента Байдена в Саудовскую Аравию не дал немедленных результатов от нефти, мы считаем, что Королевство ответит взаимностью, продолжая постепенно увеличивать добычу", - отмечает аналитик RBC Capital Хелима Крофт.

В начале августа ОПЕК+ полностью отменила рекордные сокращения добычи с тех пор, как в 2020 году разразилась пандемия COVID-19.

Новый генеральный секретарь группы Хайтам аль-Гайс в воскресенье подтвердил, что членство России в ОПЕК+ жизненно важно для успеха соглашения, сообщила кувейтская газета Alrai.

Между тем, добыча нефти в США продолжала расти, так как количество буровых установок в июле увеличилось на 11, что является рекордным показателем за 23 месяца, свидетельствуют данные Baker Hughes.