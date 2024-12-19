"Неестетичне чудовисько": у Львові виник скандал через пандус для військового

18 грудня в одній із багатоповерхівок Львова виник конфлікт - комунальники почали встановлювати пандус до під’їзду військового Сергія Власова, який втратив на війні дві ноги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Львівської міської ради.

Через скандал з пандусом, сьогодні вранці, 19 грудня, уповноважена з питань доступності Львівської міської ради Ірина Маруняк виїхала на місце. Варто зауважити, що конфлікт виник через те, що сусіди заявили, що пандус "завеликий і неестетичний". Окрім цього, вони погрожували спиляти його болгаркою.

Зважаючи на це, рада вирішила оглянути територію та перевірити конструкцію на нормативність. У результаті, було виявлено, що пандус повністю відповідає нормам.

Проте дискусія на цьому не зупинилась. Мешканка сусіднього під'їзду агітувала переробити пандус, оскільки вона вважає його - "неестетичним чудовиськом".

"Цей пандус є прикладом того, як має бути біля кожного під’їзду, тому про естетику ми не говоримо. Ми говоримо про можливість людині зайти додому - на кріслі колісному, на протезі чи на милицях", - сказав ветеран війни та мотиваційний тренер реабілітаційного центру UNBROKEN Володимир Рудковський.

Водночас захисник Сергій Власов, для якого встановлюють цей пандус, подякував мешканцям, що стали на його захист та міській владі за швидку реакцію та підтримку.

Як повідомляється, Сергій Власов воює з 2014 року. У вересні 2023 року він отримав поранення на Донеччині. Зокрема, через що втратив обидві ноги. Військовому встановили протези, однак користуватися ними постійно йому складно.