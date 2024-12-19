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"Неэстетичное чудовище": во Львове возник скандал из-за пандуса для военного

Львов, Четверг 19 декабря 2024 16:41
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"Неэстетичное чудовище": во Львове возник скандал из-за пандуса для военного Фото: Скандал во Львове из-за пандуса для военного (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

18 декабря в одной из многоэтажек Львова возник конфликт - коммунальщики начали устанавливать пандус к подъезду военного Сергея Власова, который потерял на войне две ноги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Львовского городского совета.

Из-за скандала с пандусом, сегодня утром, 19 декабря, уполномоченная по вопросам доступности Львовского городского совета Ирина Маруняк выехала на место. Стоит отметить, что конфликт возник из-за того, что соседи заявили, что пандус "слишком большой и неэстетичный". Кроме этого, они угрожали спилить его болгаркой.

Учитывая это, совет решил осмотреть территорию и проверить конструкцию на нормативность. В результате, было обнаружено, что пандус полностью соответствует нормам.

Однако дискуссия на этом не остановилась. Жительница соседнего подъезда агитировала переделать пандус, поскольку она считает его - "неэстетичным чудовищем".

"Этот пандус является примером того, как должно быть у каждого подъезда, поэтому об эстетике мы не говорим. Мы говорим о возможности человеку зайти домой - на кресле колесном, на протезе или на костылях", - сказал ветеран войны и мотивационный тренер реабилитационного центра UNBROKEN Владимир Рудковский.

В то же время защитник Сергей Власов, для которого устанавливают этот пандус, поблагодарил жителей, которые стали на его защиту и городские власти за быструю реакцию и поддержку.

Как сообщается, Сергей Власов воюет с 2014 года. В сентябре 2023 года он получил ранения в Донецкой области. В частности, из-за чего потерял обе ноги. Военному установили протезы, однако пользоваться ими постоянно ему сложно.

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