Недвижимость банка Аваковых от продажи перепрятал их соратник, - Bihus.info

Недвижимость банка министра внутренних дел Арсена Авакова от принудительной продажи перепрятал "будущий руководитель" его фирмы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на расследование Bihus.info.

Отмечается, что в этот банк за президентства Виктора Януковича сюда была введена временная администрация, отозвана лицензия и начата процедура ликвидации. С того момента в банке начали расти долги перед вкладчиками.

Его должны были ликвидировать и отдать деньги вкладчикам, но Окружной админсуд Киева отменил постановление Нацбанка об отзыве у банка лицензии и банк возвращает обратно в собственность семьи Аваковых. Деньги вкладчикам так и не возвращают.

Журналисты установили, что в конце 2015-го фирма "Био-М" Евгения Пилипенко из Бахмута стали покупателями банка "Базис", ранее принадлежавший семье Авакова.

По данным издания, Пилипенко является близким к семье Авакова. В 2018-м он, например, числился руководителем компании “Экопром-Сервис”. Владелицей на тот момент числилась его дочь Екатерина. В дальнейшем компания перешла к сыну министра Александра Авакова.

Напомним, в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции не нашли оснований для проверки возможного нарушения Иваном Бакановим антикоррупционного законодательства на юбилее народного депутата от "Оппозиционной платформы - За життя" и соратника Виктора Медведчука, Григория Суркиса.