"Недружній жест": масова депортація з Еквадору в’язнів викликала дипломатичний вибух

Еквадор депортує сотні колумбійських ув’язнених, що спричинило дипломатичне загострення з Колумбією. Богота назвала такі дії порушенням міжнародного права та "недружнім жестом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg .

Рішення Еквадору депортувати сотні колумбійських в’язнів викликало гостру реакцію з боку Колумбії та призвело до взаємних звинувачень між двома сусідніми державами.

Заява Колумбії

У п’ятницю, 25 липня, Міністерство закордонних справ Колумбії оприлюднило заяву, в якій назвало дії Еквадору - депортацію ув’язнених без попередньої домовленості - порушенням міжнародного права та "недружнім жестом".

Колумбія акцентувала увагу на необхідності узгодження таких рішень, особливо коли йдеться про права ув’язнених громадян.

До речі, колумбійський уряд уже давно наполягає на необхідності забезпечення прав в’язнів. Це питання стало особливо актуальним після того, як президент Еквадору Даніель Нобоа ще торік оголосив про намір депортувати іноземних ув’язнених, зокрема колумбійців, задля зменшення перенаселеності у в’язницях країни.

Відповідь Еквадору

У відповідь, у суботу, 26 липня, уряд Еквадору спростував звинувачення та заявив, що повідомив консульства Колумбії в Кіто про початок процедур депортації ще з 8 липня.

Крім того, МЗС Еквадору заявило, що всі заходи відбуваються у співпраці з національною поліцією. В уряді країни підкреслили, що права та безпека депортованих осіб забезпечуються належним чином.

Хто порушує права ув’язнених

Ситуація загострюється на тлі ширшої проблеми: Еквадор посилює заходи безпеки через активність організованих злочинних угруповань, зокрема в прикордонних з Колумбією районах.

Так, минулого місяця Міністерство оборони Еквадору оголосило про збільшення чисельності військ на кордоні на 30% після сутичок із воєнізованими формуваннями.