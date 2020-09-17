Недоверие и безразличие: украинцы описали отношение к власти

В сентябре 2020 года в отношении к власти более половины украинцев преобладают негативные оценки. Только чуть больше четверти респондентов поддерживают действующую власть.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

По данным опроса, недоверие к власти высказывают 44% респондентов, безразличие - 23%, ненависть - 5%. Заявили о поддержке власти 16% опрошенных, а 12% испытывают уважение.

Все высшие должностные лица - президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, глава Верховной рады Дмитрий Разумков - по состоянию на сентябрь 2020 имеет отрицательный баланс оценок деятельности, а с апреля 2020 и устойчивую тенденцию роста негативных и сокращение положительных оценок деятельности.

Деятельность Зеленского положительно оценивают 39% украинцев, отрицательно - 53%. Деятельность Шмыгаля положительно оценивают 21% украинцев, отрицательно - 64%. Деятельность Разумкова положительно оценивают 27% украинцев, отрицательно - 57%.

Опрос проведен компанией Research & Branding Group 5-15 сентября 2020 года среди 1801 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка выборки: не более 2,4%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, украинцы чаще всего выражают доверие общественным организациям и тем структурам, обеспечивающим оборону страны и безопасность. Всем остальным институтам недоверие высказывается чаще, чем доверие.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в начале сентября 2020 года больше всего среди органов центральной власти украинцы недовольны работой Кабинета министров (73%) и Верховной рады (76%).