Недотримання санкцій проти Ірану та КНДР послабило тиск на Росію, - Власюк

Недотримання санкційних обмежень щодо Ірану та Північної Кореї негативно вплинули на результати санкцій проти Росії.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.
"Якщо дивитися правді в очі, Україна зіткнулася з наслідками недотримання санкційних обмежень проти Ірану і Північної Кореї в тому числі", - зазначив він.
Ці дві країни, відносно яких діють санкції, накладені раніше, мають змогу допомогти РФ в подоланні санкційних наслідків.
Через це, ефект від санкцій не такий, на який були сподівання.
"Все виявилось набагато складніше, ніж хотілося (щодо досягнення наслідків санкцій проти РФ, - ред.), у всіх сенсах", - зазначив Власюк.
Окрім цього, була недооцінка стійкості російської економіки і готовність росіян терпіти негаразди, які стали наслідками санкцій.
Але, на його думку, не дивлячись на це, ефект від обмежень для агресора все ж є відчутними.
"Чим технологічніший і складніший сектор, тим більше руйнівних наслідків він зазнав від санкцій. Авіабудування вийшло в нуль... Машинобудування теж майже нема. Єдине, що вони зараз роблять, так це збирають китайські автомобілі. Деревообробна промисловість через закриття ринків Європи майже в нуль. Це те, що серйозно постраждало", - сказав Власюк.
Під час зустрічі країн G7 було одностайно визнано, що Росія є головною перешкодою на шляху до миру в Україні.
Водночас Сполучені Штати оголосили про розслідування, спрямоване на російських клієнтів у найбільшому банку Швейцарії. Ця ініціатива пов’язана зі змінами після придбання Credit Suisse, що посилило нагляд за одним із провідних у світі керуючих активами.
Велика Британія тим часом анонсувала запровадження найбільшого пакета санкцій, який має на меті вдарити по російському "тіньовому флоту" нафтових танкерів.
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