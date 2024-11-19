Недотримання санкцій проти Ірану та КНДР послабило тиск на Росію, - Власюк

"Якщо дивитися правді в очі, Україна зіткнулася з наслідками недотримання санкційних обмежень проти Ірану і Північної Кореї в тому числі", - зазначив він.

Ці дві країни, відносно яких діють санкції, накладені раніше, мають змогу допомогти РФ в подоланні санкційних наслідків.

Через це, ефект від санкцій не такий, на який були сподівання.

"Все виявилось набагато складніше, ніж хотілося (щодо досягнення наслідків санкцій проти РФ, - ред.), у всіх сенсах", - зазначив Власюк.

Окрім цього, була недооцінка стійкості російської економіки і готовність росіян терпіти негаразди, які стали наслідками санкцій.

Але, на його думку, не дивлячись на це, ефект від обмежень для агресора все ж є відчутними.

"Чим технологічніший і складніший сектор, тим більше руйнівних наслідків він зазнав від санкцій. Авіабудування вийшло в нуль... Машинобудування теж майже нема. Єдине, що вони зараз роблять, так це збирають китайські автомобілі. Деревообробна промисловість через закриття ринків Європи майже в нуль. Це те, що серйозно постраждало", - сказав Власюк.