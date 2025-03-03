Недостовірні відомості на 200 млн: НАЗК перевірило декларацію Шапрана про виведення активів РФ з-під санкцій

У таких його діях встановили "ознаки правопорушення за статтею декларування недостовірної інформації".

Про цього бізнесмена раніше "Схеми" розповіли у своєму розслідуванні – про те, як Сергій Шапран став новим власником активів російського підприємця в Україні Ігоря Наумця вартістю один мільярд гривень, попри дію санкцій РНБО та арешт майна. У своїй декларації Шапран зазначив свої частки у компаніях, за допомогою яких вдалось вивести активи Наумця, але занизив їхню вартість.

За даними НАЗК, Сергій Шапран не згадав у своїй звітності про один автомобіль BMW M760LI, який продав у 2023-му році та про інший – BMW X7, який його ж компанія "Шапран Груп" здавала в оренду його дружині. Також з’ясувалось, що Сергій Шапран поповнив свої банківські рахунки на суму 23 млн гривень, але перевірка встановила, що загальна сума, яку мала на той момент родина, щоб внести на рахунки, була на той момент приблизно на 10 млн меншою.

За інформацією журналістів, висновок і матеріали перевірки НАЗК вже мали передати до Національної поліції.

Окремо "Схеми" звернули увагу на вказані Сергієм Шапраном у декларації частки в компаніях "Юні Сервіс", "Юні Люкс" та ТОВ "Юні Тул". Відповідно до даних перевірки НАЗК, він зазначив вартість – по 2,5 млн гривень у кожній фірмі, хоча, відповідно до даних з Єдиного державного реєстру йдеться про значно більші суми: в "Юні Сервіс" його частка оцінюється в 90 мільйонів гривень, в "Юні Люкс" – 75.

Саме про ці компанії-посередники йшлося у розслідуванні "Схем": вони допомогли Шапрану стати новим власником активів підсанкційного російського бізнесмена Ігоря Наумця.