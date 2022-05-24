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Недостаточно для нужд бюджета. Украина в мае получит до 2 млрд долларов от союзников, - Минфин

Новина українською →
Вторник 24 мая 2022 22:49
Недостаточно для нужд бюджета. Украина в мае получит до 2 млрд долларов от союзников, - Минфин Фото: министр финансов Украины Сергей Марченко (facebook.com/sergey.marchenko.54)
Автор: Иван Носальский

В мае Украина получит до 2 миллиардов долларов финансовой помощи от стран-союзников. Этого недостаточно для того, чтобы покрыть месячные расходы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов Украины Сергея Марченко в ходе онлайн-дискуссии, организованной Atlantic Council.

"В мае у нас не будет этой суммы (5 млрд долларов - ред.). В настоящий момент мы получили только 1,2 млрд долларов. До конца этого месяца мы ожидаем получить до 2 млрд долларов, но не 5 млрд долларов", - подчеркнул глава Минфина.

Марченко отметил, что министерство может частично закрывать эту проблему с помощью военных облигаций, но в месяц возможно привлечь до 1 млрд долларов через этот инструмент.

Нацбанк также помогает частично решить проблему ликвидности. Такие меры Украина согласовала с международными партнерами.

"Мы не используем этот инструмент (финансирование Нацбанка - ред.) как ключевой. Но когда мы видим проблемы с ликвидностью на казначейском счете, мы приходим к центробанку", - объяснил министр.

Напомним, ранее премьер-министр Украны Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина заявлял, что в мае Кабмин ожидал получить 5 млрд долларов международной помощи. Об этом были договоренности с главой МВФ Кристалиной Георгиевой.

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