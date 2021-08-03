Из-за недостатка риса в КНДР задействовали армейские резервы, - разведка Южной Кореи

Известно, что гибель домашнего скота, урожая риса и других зерновых возникла из-за аномальной жары и засухи.

По информации разведки, властям пришлось начать раздачу риса гражданам, которым не хватает еды, а также рабочим и сельскохозяйственным ведомствам.

В NIS отметили, что Северной Корее обычно требуется около 5,5 млн тонн продовольствия, чтобы прокормить 26 млн человек, но в это время не хватает 1 млн тонн.

По данным разведки, цена на рис в КНДР выросла вдвое с начала этого года. Она стабилизировалась в июле, но впоследствии снова взлетела.

Указано, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын признал, что его страна столкнулась с "худшим в истории" кризисом из-за пандемии и других факторов. Он даже сравнил трудности с голодом 1990-х годов, который унес жизни сотен тысяч людей.

Эксперты отмечают, что Китай не позволит повториться голоду с целью избежать наплыва беженцев из Северной Кореи или перспективы объединения КНДР и Южной Кореи в государство, союзное США.