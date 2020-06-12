Недоинвестированость электросетей - 17,5 млрд долларов, - исследование

Фото: линии электропередач (РБК-Украина)

Согласно исследованию, в Украине самый низкий тариф на электроэнергию в Европе

Тарифы на электроэнергию для населения и объем средств для операторов системы распределения в Украине в 3-7 раз меньше, чем в Европе. Это приводит к недофинансированию электросетей и их критической изношенности.

Об этом говорится в исследовании "RAB-регулирование: мировой опыт и украинские реалии" ГП "Укрпромвнешэкспертиза".

Согласно исследованию, в Украине самый низкий тариф на электроэнергию в Европе - 4,1 евроцента за 1 кВ / ч. В соседней Польше этот показатель составляет 13,9 евроцента. При этом доля распределения электроэнергии в общем тарифе составляет всего 17%. В Польше - 36%, а в Германии - 53%. Это привело к отсутствию надлежащего финансирования энергетической инфраструктуры.

"Общая недоинвестированность электросетей на сегодня составляет 17,5 млрд долларов. Действующая система тарифообразования не позволяет привлекать инвестиции в размере необходимом для модернизации и обновления электросетей", - заявил заместитель директора "Укрпромвнешэкспертизы" Сергей Поважнюк.

Следствием этого является критическая изношенность энергетической инфраструктуры - 50% распределительных сетей требуют немедленного капремонта и модернизации, 45% подстанций уже сейчас необходимо ремонтировать или заменять.

В исследовании отмечено, что такая аварийность распределительной системы приводит к тому, что украинцы сидят без света дольше всех в Европе - в среднем 700 минут в год (индекс SAIDI). По уровню потерь электроэнергии Украины также лидирует среди европейских стран. Ежегодно мы теряем около 10% всего переданного электросетями тока.

"Если не изменить существующую систему функционирования рынка распределения электроэнергии "Расходы +", изношенность электросетей приблизится к 100%. Индекс SAIDI продолжит ухудшаться и в 2030 году превысит 900, что означает общую нестабильность энергосетей и высокую вероятность техногенных аварий", - отмечает директор "Укрпромвнешэкспертизы" Владимир Власюк.

В исследовании также отмечено, что потребность в инвестициях в модернизацию распределительных электросетей в Украине в 5 раз превышает показатель предыдущих 10 лет.

"Учитывая европейский опыт и общую недоинвестированность распределительных сетей объем необходимых инвестиций составляет 1500 долларов в 1 км электросетей, что равно 1,24 млрд долларов в год", - добавил Поважнюк.

По мнению экспертов-аналитиков, инвестиции в электросети на этом уровне позволят улучшить показатель SAIDI в 4 раза до 170 мин. Что соответствует текущему показателю Польши.

В заключении исследования отмечено, что привлечь такие инвестиции возможно только при переходе на стимулирующее тарифообразования (RAB-тариф) по европейской методологии - начисление ставки возврата инвестиций на уровне WACC (средневзвешенная стоимость капитала) в единую базу активов облэнерго.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что потери электроэнергии в сетях "сжигают" 20 млрд гривен в год.

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Автор: РБК-Украина