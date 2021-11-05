Неделю был в коме: от пневмонии умер ветеран АТО, прошедший Иловайский котел и плен

"С глубокой грустью сообщаем, что сегодня утром отошел в вечность участник боевых действий Юрий Досяк. Юрий - боец-добровольец батальона "Донбасс", выживший в Иловайске, вернулся из плена, но, к сожалению, здесь недуг оказался сильнее", – говорится в сообщении.

Известно, что Юрий неделю пролежал в коме, был под аппаратом ИВЛ. В это время его семья собирала деньги на лечение, однако спасти ветерана АТО не удалось.

Фото: Юрий Досяк умер в больнице от тяжелой формы пневмонии (Facebook)

Издание Zaxid.net сообщает, что Юрий Досяк после возвращения с Донбасса начал заниматься организацией фермерского хозяйства. Оно должно было стать реабилитационным центром для других воинов, которые вернулись с востока Украины.