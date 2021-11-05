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Неделю был в коме: от пневмонии умер ветеран АТО, прошедший Иловайский котел и плен

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Львов, Пятница 05 ноября 2021 14:59
Неделю был в коме: от пневмонии умер ветеран АТО, прошедший Иловайский котел и плен Фото: во Львове от двусторонней пневмонии умер ветеран АТО (Unsplash)
Автор: РБК-Украина

В пятницу, 5 ноября, в больнице Львова умер 37-летний участник боевых действий на Донбассе, общественный активист Юрий Досяк. Мужчину госпитализировали с воспалением легких.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского центра предоставления услуг участникам боевых действий в Facebook.

"С глубокой грустью сообщаем, что сегодня утром отошел в вечность участник боевых действий Юрий Досяк. Юрий - боец-добровольец батальона "Донбасс", выживший в Иловайске, вернулся из плена, но, к сожалению, здесь недуг оказался сильнее", – говорится в сообщении.

Известно, что Юрий неделю пролежал в коме, был под аппаратом ИВЛ. В это время его семья собирала деньги на лечение, однако спасти ветерана АТО не удалось.

Неделю был в коме: от пневмонии умер ветеран АТО, прошедший Иловайский котел и пленФото: Юрий Досяк умер в больнице от тяжелой формы пневмонии (Facebook)

Издание Zaxid.net сообщает, что Юрий Досяк после возвращения с Донбасса начал заниматься организацией фермерского хозяйства. Оно должно было стать реабилитационным центром для других воинов, которые вернулись с востока Украины.

Напомним, 31 октября в Запорожье умер ветеран Второй мировой войны, капитан 1-го ранга ВМФ СССР, участник боев под Сталинградом Иван Залужный. Мужчине было 103 года.

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