Неделю был в коме: от пневмонии умер ветеран АТО, прошедший Иловайский котел и плен

В пятницу, 5 ноября, в больнице Львова умер 37-летний участник боевых действий на Донбассе, общественный активист Юрий Досяк. Мужчину госпитализировали с воспалением легких.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского центра предоставления услуг участникам боевых действий в Facebook .

"С глубокой грустью сообщаем, что сегодня утром отошел в вечность участник боевых действий Юрий Досяк. Юрий - боец-добровольец батальона "Донбасс", выживший в Иловайске, вернулся из плена, но, к сожалению, здесь недуг оказался сильнее", – говорится в сообщении.

Известно, что Юрий неделю пролежал в коме, был под аппаратом ИВЛ. В это время его семья собирала деньги на лечение, однако спасти ветерана АТО не удалось.

Фото: Юрий Досяк умер в больнице от тяжелой формы пневмонии (Facebook)

Издание Zaxid.net сообщает, что Юрий Досяк после возвращения с Донбасса начал заниматься организацией фермерского хозяйства. Оно должно было стать реабилитационным центром для других воинов, которые вернулись с востока Украины.