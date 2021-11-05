Тиждень був у комі: від пневмонії помер ветеран АТО, що пройшов Іловайський котел та полон
У п'ятницю, 5 листопада, у лікарні Львова помер 37-річний учасник бойових дій на Донбасі, громадський активіст Юрій Досяк. Чоловіка госпіталізували із запаленням легень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій у Facebook.
"З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні вранці відійшов у вічність учасник бойових дій Юрій Досяк. Юрій - боєць-добровольець батальйону "Донбас", який вижив в Іловайську, повернувся з полону, але, на жаль, тут недуга виявилася сильнішою", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що Юрій тиждень пролежав у комі, був під апаратом ШВЛ. У цей час його родина збирала гроші на лікування, проте врятувати ветерана АТО не вдалось.
Фото: Юрій Досяк помер у лікарні від важкої форми пневмонії (Facebook)
Видання Zaxid.net повідомляє, що Юрій Досяк після повернення з Донбасу почав займатися організацією фермерського господарства. Воно мало стати реабілітаційним центром для інших воїнів, які повернулися зі сходу України.
Нагадаємо, 31 жовтня у Запоріжжі помер ветеран Другої світової війни, капітан 1-го рангу ВМФ СРСР, учасник боїв під Сталінградом Іван Залужний. Чоловікові було 103 роки.