За неделю гриппом в Украине заболели свыше 135 тыс. людей

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Показатель заболеваемости на 25,3% меньше эпидемического порога по Украине

За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 136 225 человек, из них 67,7% - дети в возрасте до 17 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Интенсивный показатель заболеваемости составил 356,2 людей на 100 000 населения, что на 25,3% меньше эпидемического порога по Украине.

Зарегистрирован 1 случай гриппоподобного заболевания и 20 случаев тяжелой острой респираторной инфекции. Во всех регионах Украины активность гриппа и ОРВИ находилась на неэпидемическом уровне.



В Минздраве напоминают, что лучшая профилактика гриппа - это ежегодная вакцинация. В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано более 4 тыс человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 224 тыс человек.

Напомним, в Украине от осложнений гриппа типа А умер мужчина, который заболел 20 декабря.

РБК-Украина писало, что в столице за неделю гриппом и ОРВИ заболели 11 172 человека. Интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, и ниже базовой линии на 50,7%. Показатель заболеваемости составляет 378,6.