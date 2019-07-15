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Недава: Кабмин утвердил порядок покрытия убытков за уничтоженное войной жилье

Новости » Политика    15.07.2019 - 19:55
Недава: Кабмин утвердил порядок покрытия убытков за уничтоженное войной жилье
Фото: Олег Недава (facebook.com/OlegNedava)

Нардеп отметил, что соответствующее постановление должно быть подписано через неделю

Правительство внесло изменения в законодательство, которые позволят получить от государства материальные компенсации жителям Донбасса, чье жилье было повреждено или разрушено в результате антитеррористической операции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение нардепа Олега Недавы в Facebook.

Недава отметил, что ранее он уже предлагал законопроект, который был внесен в Верховную раду, но не был проголосован. Однако сегодня, 15 июля 2019 года, Кабинет министров Украины утвердил порядок покрытия убытков за уничтоженное войной жилье. 

"Сегодня это случилось. Кабинет министров утвердил постановление, по которому жители могут получить компенсацию за свое разрушенное жилье или поврежденное. Буквально через неделю это постановление должно быть подписано, и мы сразу начнем консультации в наших приемных. Адреса вы их знаете, поэтому приходите, всегда будем рады вас видеть и всегда поможем", - отметил Недава.

Недава: Кабмин утвердил порядок покрытия убытков за уничтоженное войной жилье

Фото: facebook.com/OlegNedava

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныКомпенсацияОлег Недава
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