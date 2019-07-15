Недава: Кабмін затвердив порядок покриття збитків за знищене війною житло

Фото: Олег Недава (facebook.com/OlegNedava)

Нардеп зазначив, що відповідна постанова повинна бути підписана через тиждень

Уряд вніс зміни в законодавство, які дозволять отримати від держави матеріальні компенсації жителям Донбасу, чиє житло було пошкоджено або зруйновано в результаті антитерористичної операції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення нардепа Олега Недави у Facebook.

Недава зазначив, що раніше він вже пропонував законопроект, який був внесений до Верховної ради, але не був проголосований. Проте сьогодні, 15 липня 2019 року, Кабінет міністрів України затвердив порядок покриття збитків за знищене війною житло.

"Сьогодні це сталося. Кабінет міністрів затвердив постанову, за якою мешканці можуть отримати компенсацію за зруйноване житло або пошкоджене. Буквально через тиждень ця постанова повинна бути підписана, і ми відразу почнемо консультації у наших приймальнях. Адреси їх ви знаєте, тому приходьте, завжди будемо раді бачити вас і завжди допоможемо", - зазначив Недава.

Фото: facebook.com/OlegNedava