У небі Південної Кореї помітили повітряну кулю, запущену в КНДР
Військові Південної Кореї відстежили північнокорейську повітряну кулю над своєю територією, але вона перебувала у повітряному просторі країни лише кілька годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Офіційні особи міноборони Південної Кореї вважають, що повітряний простір порушив метеозонд, а не аеростат, призначений для шпигунської діяльності.
Попереднього разу безпілотники КНДР вторгалися у повітряний простір Південної Кореї 26 грудня минулого року. Тоді п'ять північнокорейських безпілотників перетнули кордон і один із них навіть ненадовго увійшов до забороненої для польотів зони навколо офісу президента Південної Кореї, що спонукало південнокорейських військових підняти винищувачі та гелікоптери.
Нагадаємо, США біля узбережжя Кароліни збили китайську повітряну кулю, яку вважали кулею-шпигуном.
Пізніше американські військові заявили, що ведуть пошук залишків китайського розвідувального аеростату, збитого в суботу ВПС США. Його хочуть вивчити наявність шпигунських технологій Китаю.
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