У небі Південної Кореї помітили повітряну кулю, запущену в КНДР

Військові Південної Кореї відстежили північнокорейську повітряну кулю над своєю територією, але вона перебувала у повітряному просторі країни лише кілька годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Офіційні особи міноборони Південної Кореї вважають, що повітряний простір порушив метеозонд, а не аеростат, призначений для шпигунської діяльності. Попереднього разу безпілотники КНДР вторгалися у повітряний простір Південної Кореї 26 грудня минулого року. Тоді п'ять північнокорейських безпілотників перетнули кордон і один із них навіть ненадовго увійшов до забороненої для польотів зони навколо офісу президента Південної Кореї, що спонукало південнокорейських військових підняти винищувачі та гелікоптери.