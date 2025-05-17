У небі над Фінляндією зіткнулись два гвинтокрили: на борту були бізнесмени

Два легкі приватні гелікоптери, що летіли з Таллінна до Фінляндії, зіткнулися поблизу аеродрому. На борту перебували бізнесмени.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

Поліція Південно-Західної Фінляндії розповіла, що два цивільні гелікоптери Robinson R44, які летіли разом із Таллінна до аеродрому Піікаярві в Кокемякі зіткнулись, що призвело до падіння.

За попередніми даними, на борту перебувало п’ятеро людей - двоє в одному вертольоті та троє в іншому.

За даними естонського МЗС, усі, хто перебував на борту, загинули. Естонські ЗМІ також повідомляють, що серед пасажирів могли бути бізнесмени.

Особи пілотів відомі правоохоронцям. Причини трагедії наразі ще з’ясовують.

Згідно з даними сайту Flightradar24, вертольоти були легкими чотиримісними моделями Robinson RR, один зареєстрований в Естонії, інший - в Австрії.