Небезпечно для здоров'я: українцям розповіли, до чого може призвести зневоднення влітку

Зневоднення може бути небезпечним для здоров'я як дітей, так і дорослих. Особливо небезпечне зневоднення влітку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Як пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я, влітку підвищується ризик зараження кишковими інфекціями. Через це людина втрачає багато води, що з рештою може призвести до зневоднення організму.
Внаслідок зневоднення серце змушене працювати інтенсивніше, а судини мозку звужуються. Це впливає на пам’ять, координацію рухів та загальне самопочуття.
Через зневоднення можуть початися судоми та перебої у роботі серця. Сильна дегідратація може призвести до розвитку ниркової недостатності та необхідності госпіталізації.
Найпоширеніші симптоми зневоднення у дітей:
Найпоширеніші симптоми зневоднення у дорослих:
Щоб уникнути зневоднення організму, важливо пити негазовану чисту воду, не менше літра на день. Також потрібно зменшити вживання солодкої та смаженої жирної їжі. У разі погіршення самопочуття необхідно терміново звернутися до сімейного лікаря чи найближчого медзакладу.
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