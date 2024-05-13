Небезпечний ворог України. Хто такий Андрій Білоусов і чому Путін зняв заради нього Шойгу

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Шойгу звільнено. Хто замість нього

Напередодні ввечері Путін подав пропозиції щодо кандидатур на посади керівників силових відомств. Серед тих, кого він запропонував перепризначити, несподівано не було міністра оборони Сергія Шойгу.

Його окремим указом Путін призначив секретарем Радбезу. Цю посаду 16 років обіймав Микола Патрушев, один із наближених до диктатора силовиків. Причиною відставки останнього є перехід на іншу роботу.

Згідно з російським законодавством, секретар Радбезу призначається без консультацій, тому кадрове рішення відразу набуло чинності. Кандидатуру наступника Шойгу - 65-річного Андрія Білоусова, який є першим заступником глави уряду і раніше був економічним ідеологом Путіна - обговорюватимуть на Раді Федерації 14 травня.

При цьому більшість силовиків збережуть посади. Перепризначити пропонується міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева, голову Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Сергія Наришкіна, директора ФСБ Олександра Бортнікова та голову Росгвардії Віктора Золотова. Також на місці залишиться багаторічний міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Фото: Сергія Шойгу зняли з посади міністра оборони Росії, яку він обіймав 12 років (Getty Images)

Необхідність зміни міністра оборони у Путіна пояснили тим, що міністерство має бути відкритим для інновацій, впровадження нових ідей та створення умов щодо економічної конкурентної спроможності. Саме тому зупинилися на Білоусові, зазначив представник Кремля Дмитро Пєсков.

"Сьогодні на полі бою перемагає той, хто більше відкритий для інновацій, більш відкритий для максимально оперативного впровадження. І тому, природно, що на нинішньому етапі президент прийняв рішення, щоб Міністерство оборони очолила цивільна людина", - сказав він.

При цьому Пєсков додав, що Білоусов є не просто цивільною людиною, а колишнім міністром економіки та помічником Путіна з економічних питань. Його призначення не змінить військову складову, за яку відповідає начальник Генштабу Валерій Герасимов.

Також відомо, що одночасно Шойгу очолить Федеральну службу з військово-технічного співробітництва і стане заступником Путіна у військово- промисловій комісії.

Хто такий Андрій Білоусов

Російське незалежне видання "Верстка" називає Білоусова економічним ідеологом Путіна. Вважалося, що він був важелем впливу Путіна в уряді на противагу прем'єр-міністру Михайлу Мішустіну.

Очікується, що відповідатиме Білоусов за економіку війни, а не за "пересування стрілочок на карті". Ситуація на фронті зав'язується на Генштабі, а новий міністр оборони наглядатиме за тилом.

Як пише "Верстка", Білоусов - прихильник мобілізаційної моделі економіки, користується довірою Путіна і "вміє рахувати гроші". З його приходом пріоритетом стане оптимізація військових витрат.

Ймовірно, у Кремлі незадоволені Шойгу через війну проти України, що затягнулася. Крім того, проти нього грали марнотратство та амбіції. А ще Шойгу був "на олівці" через скандал із корупцією в міністерстві. Зазначимо, наприкінці квітня затримали заступника міністра Тимура Іванова, якого звинувачують у хабарі понад 1 млрд рублів (понад 12 млн доларів).

Андрій Білоусов насамперед є економістом. Російські ЗМІ зазначають, що той багато почерпнув від свого батька Рема Білоусова, який був одним із подвижників голови ради міністрів СРСР Олексія Косигіна.

До заслуг майбутнього міністра оборони ставлять те, що свого часу він привніс до Росії ідеї, пов'язані з симбіозом державності та ринку.

Фото: Путін зупинився на кандидатурі Андрія Білоусова, щоб перебудуватися на військову економіку (Getty Images)

До такого кадрового рішення Путін частково прийшов тому, що вивчає історію і орієнтується на приклад колишнього міністра оборони США Роберта Макнамари, пише Bloomberg з посиланням на джерело в уряді РФ.

Будучи міністром оборони за президентів Джона Кеннеді та Ліндона Джонсона у 1960-х роках, Макнамара під час війни у В'єтнамі переглянув військові закупівлі, щоб підвищити ефективність.

Білоусов, втім як і Шойгу, приходить до міноборони без військової освіти. Оскільки Україна починає отримувати десятки мільярдів доларів нової допомоги, Москва стикається з проблемою максимізації військових витрат, які зростають до історичних рівнів. Нині вони оцінюються у 6,7% ВВП, наближаючись до рівнів витрат у СРСР у розпал холодної війни у 1980-х. Економічна криза стала однією з головних причин подальшого розпаду Радянського Союзу.

"Призначення Білоусова є ознакою того, що російська економіка перетворюється на військову економіку", - наводить Bloomberg думку старшого наукового співробітника Фонду Карнегі за міжнародний мир Андрія Колесникова

Як реагують в Україні та світі

Литовський президент Гітанас Науседа називає призначення Білоусова міністром оборони Росії кроком для продовження війни в Україні. На його думку, не варто мати ілюзій про те, що путінський режим готується до якихось мирних переговорів. Очевидно, кремлівський диктатор намагається максимально взяти на себе ініціативу війни.

Міністр оборони Великобританії Грант Шаппс наголошує, що Шойгу винен у загибелі сотень тисяч російських військових та масовому стражданні населення України. Але замість того, щоб призначити міністра, який покладе край вторгненню, росіяни отримають ще одну "маріонетку Путіна".

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що кадрова ротація в Росії свідчить про остаточний перехід країни до "воєнного комунізму" з тоталітарною мілітаризацією економіки та розбудовою постачання армії для забезпечення нескінченної війни.

На його думку, це може призвести до приборкання армійської корупції, яка розквітла за Шойгу, та поступового видавлювання амбіцій групи Миколи Патрушева, що говорить про наростання недовіри всередині путінської вертикалі.

"Висновок: Росія остаточно самоізолюється і намагатиметься масштабувати війну, розширити її формати, паралельно переналаштовуючи економіку на функціонування в гостродефіцитних форматах, так чи інакше здатних забезпечувати різке нарощування мілітарної складової. У будь-якому випадку, немає жодних варіантів, що Росія повернеться до адекватної участі в глобальних процесах, і тому будь-які переговорні формати неможливі", - підсумував Подоляк.

Що заміна Шойгу на Білоусова означає для України

Звільнення Шойгу може означати розчарування нездатністю перемогти Україну у війні, яка триває третій рік. Колишній міністр був мішенню торішнього заколоту ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина, який звинуватив його у провалах на фронті, нагадує Bloomberg.

Наразі російські війська розпочали новий наступ на півночі Харківської області. Путін сповнений рішучості досягти мінімальної цілі - повністю захопити Донбас. Таким чином, несподівана зміна міністра сигналізує про рішучість диктатора мобілізувати економіку для тривалого та інтенсивного конфлікту, наголошує видання.

Фото: Білоусов має допомогти Путіну мобілізувати економіку для затяжної війни (росЗМІ)

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) згодні з тим, що призначення Білоусова пов'язане з підготовкою до ще затяжної війни. Він має репутацію ефективного технократа та брав участь у розвитку та виробництві безпілотних систем. Фокус на технологічних інноваціях, напевно, буде надзвичайно цінним для Кремля. Путін сподівається, що Білоусов застосує свій досвід, щоб об'єднати федеральну економічну політику з програмою міноборони та ще більше мобілізувати ОПК.

The Times називає зміну Шойгу на Білоусова однією з найбільших кадрових перестановок у російській владі за останнє десятиліття. І найімовірніше причина у марнотратстві у збройних силах та некомпетентності колишнього міністра. На думку військового аналітика Роба Лі, призначення нового відображає потребу у найкращому менеджері бюрократичного апарату міноборони.

"Мета Путіна - підвищити ефективність виробництва озброєнь та оптимально задовольнити військові потреби. У цьому контексті Білоусов - логічний вибір", - цитує видання старшого наукового співробітника Євразійського центру Carnegie Russia Тетяну Станову.

Військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов упевнений, що звільнення Шойгу вплине на військові процеси, причому далеко не у сприятливому для України ключі.

"Якщо Шойгу до певної міри став уособленням корупції, яка захлеснула міноборони РФ, то Білоусов - справжній технократ", - розповів він у розмові з РБК-Україна.

Він також нагадав, що Білоусов з 1990-х був членом так званої "групи безсмертних" - зовнішньополітичної асоціації, основу якої формував, зокрема, Гліб Павловський - політтехнолог Путіна та Віктора Януковича на виборах 2004 року.

Таким чином, швидше за все, Білоусов зосередиться на наступних трансформаціях. По-перше, на створенні привабливої атмосфери у російському середовищі щодо служби в армії. По-друге, на концентрації діяльності ОПК Росії у межах переходу на рейки воєнного часу.

"Він раціональна людина, яка робитиме все для того, щоб максимально мілітаризувати економіку для тривалого військового протистояння. Росія воюватиме в довгу. Щоб кампанія була успішною для Москви, на посаду міністра оборони призначається той, хто знає, як зробити так, щоб показати, що збройні сили РФ - це круто, а з іншого боку - мобілізувати економіку”, - зазначив експерт.

На думку Селезньова, Білоусов, безумовно, стане небезпечним ворогом для України.

"Недарма я згадав його участь в асоціації з Павловським. Політтехнологи знають, як відбуваються суспільні процеси. Вони формують тенденції та рухи, тож думаю, що весь свій досвід він направить на реалізацію двох місій, про які я сказав", - додав він.