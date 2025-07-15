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Небесна кара обрушилась на Підмосков’я: блискавка спричинила пожежі та блекаут (відео)

Росія, Вівторок 15 липня 2025 07:58
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Небесна кара обрушилась на Підмосков’я: блискавка спричинила пожежі та блекаут (відео) Ілюстративне фото: ліквідація наслідків пожежі (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У понеділок, 14 липня, сильний шторм із блискавками вдарив по Москві та Підмосков’ю, спричинивши масштабні пожежі та перебої з електропостачанням у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ та Telegram-канали.

У понеділок, 14 липня, на Москву та область обрушився сильний шторм. Паралельно з ним свою силу продемонстрували і блискавки, спричинивши ряд масштабних пожеж і навіть блекаут у Підмосков’ї.

Пожежі через блискавку

Найсерйозніша ситуація сталася в селі Алексіно, що в Істрінському районі, де блискавка влучила у роутер, що спричинило потужну пожежу. За даними МНС Московської області, площа пожежі сягнула 150 квадратних метрів.

Люди встигли евакуюватися, але домашні улюбленці - троє котів загинули, а собака породи хаскі зникла безвісти.

Водночас інша блискавка вдарила в двоповерховий будинок у районі Кунцево, неподалік метро "Мякініно". Там загорілися мансарда та перший поверх, а дим було видно з різних частин району.

Блекаут через блискавку

В ніч на 15 липня блискавка залишила без світла кілька будинків у підмосковній Дубні. За словами очевидців, удар прийшовся у підстанцію, розташовану неподалік.

На опублікованих кадрах видно, як одразу після попадання блискавки у будинках на проспекті Боголюбова вимикається світло.

Нагадаємо, в ніч на 15 липня місто Єлець у Липецькій області Росії зазнало атаки безпілотників. Під удар потрапило стратегічне підприємство "Єлецький елементний завод" (ПАТ "Енергія"), що постачає продукцію для російської окупаційної армії і яке вже неодноразово піддавалося ударам у травні та липні цього року.

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