Небажання Конгресу збільшити держборг нанесе величезний удар по економіці США, - Мінфін
Відмова Конгресу підвищувати рівень держборгу США завдасть величезного удару по економіці США та послабить долар як світову резервну валюту.
Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Якщо Конгрес не підніме стелю держборгу, президент буде зобов'язаний зробити деякі рішення щодо того, що робити з наявними у нас ресурсами. Існують різні опції, але хороших опцій немає", - заявила Єллен.
Міністр фінансів також визнала, що за держборгом є дуже великий розрив між позиціями президента США Джо Байдена та республіканців. Однак, на її думку, висунуті вимоги щодо скорочення видатків є "драконівськими".
Раніше ми писали, що уряд США може вичерпати надзвичайні заходи через досягнення стелі держборгу вже до 1 червня, що може призвести до дефолту.
Також повідомлялося, що Палата представників США схвалила законопроект щодо підвищення стелі державного боргу на 1,5 трлн доларів в обмін на різке зниження бюджетних видатків.
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