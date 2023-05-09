Нежелание Конгресса увеличить госдолг нанесет огромный удар по экономике США, - Минфин
Отказ Конгресса повышать уровень госдолга США нанесет огромный удар по экономике США и ослабит доллар как мировую резервную валюту.
Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Если Конгресс не поднимет потолок госдолга, президент будет обязан предпринять некоторые решения относительно того, что делать с имеющимися у нас ресурсами. Существуют различные опции, но хороших опций нет", - заявила Йеллен.
Министр финансов также признала, что по госдолгу есть очень большой разрыв между позициями президента США Джо Байдена и республиканцев. Однако, по ее мнению, выдвинутые требования по сокращению расходов являются "драконовскими".
Ранее мы писали, что правительство США может исчерпать чрезвычайные меры из-за достижения потолка госдолга уже к 1 июня, что в итоге может привести к дефолту.
Также сообщалось, что Палата представителей США одобрила законопроект о повышении потолка государственного долга на 1,5 трлн долларов в обмен на резкое снижение бюджетных расходов.
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