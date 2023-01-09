UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Небажана особа. Польща висилає російського пропагандиста

Фото: Польща надсилає російського пропагандиста (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Департамент національної безпеки уряду Польщі вніс громадянина Росії Віктора Безеку до переліку небажаних осіб. Пропагандист працює на прокремлівські ЗМІ RT та Sputnik.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

Протягом багатьох років Безек був причетний до поширення російської пропаганди, спрямованої проти інтересів Польщі, польського способу життя та іміджу країни на міжнародній арені.

"Професійно він пов'язаний з телеканалом Russia Today і польськомовним інформаційним агентством Sputnik. Вищезгадані ЗМІ, як правило, є дезінформаційними структурами, які є тилом Кремля, підтримують його зовнішню політику і розповсюджують неправдиву картину дійсності серед громадян інших країн", - зазначили в Департаменті безпеки України.

Нагадаємо, раніше у Латвії затримали шеф-редактора пропагандистського російського ЗМІ Sputnik Литва Марата Касема за підозрою у шпигунстві.

Крім того, у Німеччині затримали працівника розвідки за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяПольщапропагандист