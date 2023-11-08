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Неабиякі контрасти та мокрий сніг. Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Середа 08 листопада 2023 07:00
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Неабиякі контрасти та мокрий сніг. Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні в Україну прийде циклон, який принесе з собою дощі, місцями сильні. Через зниження температури в Карпатах можливий сніг, хоча температура буде коливатися від +7 до +22 градусів в залежності від регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"У середу в Україні погода зміниться. До нас прийде циклон, ще й притягне з собою атмосферні фронти. Тому 8 листопада у більшості областей пройдуть дощі, а подекуди навіть сильні", - розповіла вона.

За даними синоптика, єдина частина, куди опади не дійдуть - південний схід, Крим, Запоріжжя, Донецька область.

Сніг в Карпатах та неабиякі контрасти

Синоптик зазначила, що через похолодання сьогодні, у Карпатах можливий мокрий сніг. На сході похолоднішає лише на Харківщині, а на Донеччині та Луганщині буде тепло, +12....+16 градусів.

"Температура повітря відчутно знизиться на заході, півночі та в центрі України, максимально близько +7...+12 градусів", - додала Діденко.

Найтеплішою передбачається погода у південній частині, +16..+20, в Криму та на півдні Одещини +20...+22 градуси.

"Ось такі сьогодні контрасти, від +7 до +22 градусів!" - констатувала вона.

У Києві середа очікується із дощем та похолоданням, вдень лише +9 градусів.

Погода наближчими днями

За даними синоптика, загалом тиждень буде свіжим, із періодичними опадами, проте "нулів" все одно не видно на метеорологічному горизонті, ми - в "плюсах".

Проте, як писало РБК-Україна, вже вдень 9 листопада в більшості областей, крім сходу, очікується припинення опадів. Детальніше - в матеріалі.

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