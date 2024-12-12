"Не знала, що в коробці": жінка намагалася ввезти в Україну iPhone на 2 млн гривень

Вчора ввечері, 11 грудня, жителька одного з сіл Львівщини поверталася із Польщі в Україну. Зокрема, 52-річна жінка проходила пункт пропуску "Шегині - Медика". Щоб пройти митний контроль, вона обрала смугу "зелений коридор", в якій не можна нести обов’язкові до декларування та оподаткування товари.

Однак, у результаті сканування ручної поклажі жінки, митники виявили 35 оригінальних iPhone без ознак використання. Серед них були вісім iPhone 16 Pro Max та 27 - iPhone 16 Pro, які знаходилися в картонній коробці.

У своє виправдання, мешканка Львівщини заявила, що одна незнайома особа попросила перенести цю коробку через кордон. Нібито, про вміст якої, вона нічого не знала.

За цим фактом було складено адмінпротокол, відповідно до частини 2 статті 471 Митного кодексу Україну. Мова йде про недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон громадянами.

Загальна вартість 35 iPhone становить майже 2 мільйони гривень. Санкцією статті передбачено накладення штрафу в розмірі 30% вартості цих товарів.