"Не в захваті". Трамп заявив, що говорив з Путіним про нові санкції проти РФ

Сенатори вимагають від Трампа дій

Нагадаємо, що вчора, 4 липня, троє сенаторів-демократів – Джин Шахін, Елізабет Воррен та Кріс Кунс – оголосили про початок розслідування дій адміністрації Трампа. Президента звинуватили у тому, що протягом понад п’яти місяців він не запроваджував нових санкцій проти Росії через її війну проти України.

Тим часом в Сенаті США вже лежить законопроект, який передбачає нові обмеження щодо Росії. Зокрема, передбачається введення 500% тарифів для будь-якої держави, що продовжить купувати російську нафту та інші товари. Він має величезну підтримку сенаторів - 84 голоси зі 100.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зазначив, що президент США ймовірно по-справжньому почне тиснути на Путіна не раніше початку осені. Не варто очікувати якихось швидких рішень щодо тиску на Росію від цієї адміністрації Сполучених Штатів.

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