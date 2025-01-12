"Не у війні, але й не у мирі". У Швеції заявили про "нові небезпечні часи"

Крістерссон наголосив, що попри те, що наразі Швеція не перебуває у стані війни, миру також не має. Він зауважив, що справжній мир можливий лише за умови свободи та відсутності конфліктів між країнами.

"Швеція не перебуває у стані війни. Але й миру також немає", - сказав Крістерссон.

Прем’єр-міністр зазначив, що Швеція та її сусіди стикаються з гібридними атаками, до яких входять комп’ютерні зломи, дезінформація, погрози саботажу та фінансові махінації.

На думку Крістерссона, російська загроза є довгостроковою, і Швеція повинна відповідно зміцнювати оборону.

"Кіберпростір є додатковим елементом сучасної оборони", - підкресли він.

Магдалена Андерссон натомість звернула увагу на виклики сучасності.

"Ми живемо в новий, небезпечний і невизначений час", - сказала вона.

Вона також підкреслила ризики, пов’язані зі зміною клімату, екстремальними погодними умовами та вразливістю Швеції через передачу важливих суспільних завдань приватним компаніям, часто з іноземною власністю.

Андерссон згадала майбутнє вступлення адміністрації Трампа в США, наголосивши на зміні підходів до міжнародного співробітництва.

"Це адміністрація, яка має інший підхід до міжнародного співробітництва, ніж раніше", - сказала вона.

Водночас Андерссон зауважила, що Данія вже відчула це у зв'язку з заявою Трампа щодо Гренландії.