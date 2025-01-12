"Не у війні, але й не у мирі". У Швеції заявили про "нові небезпечні часи"

У неділю в Селені розпочалася щорічна конференція "Народ і оборона". На ній виступили прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та лідерка Соціал-демократичної партії Магдалена Андерссон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT.
Крістерссон наголосив, що попри те, що наразі Швеція не перебуває у стані війни, миру також не має. Він зауважив, що справжній мир можливий лише за умови свободи та відсутності конфліктів між країнами.
"Швеція не перебуває у стані війни. Але й миру також немає", - сказав Крістерссон.
Прем’єр-міністр зазначив, що Швеція та її сусіди стикаються з гібридними атаками, до яких входять комп’ютерні зломи, дезінформація, погрози саботажу та фінансові махінації.
На думку Крістерссона, російська загроза є довгостроковою, і Швеція повинна відповідно зміцнювати оборону.
"Кіберпростір є додатковим елементом сучасної оборони", - підкресли він.
Магдалена Андерссон натомість звернула увагу на виклики сучасності.
"Ми живемо в новий, небезпечний і невизначений час", - сказала вона.
Вона також підкреслила ризики, пов’язані зі зміною клімату, екстремальними погодними умовами та вразливістю Швеції через передачу важливих суспільних завдань приватним компаніям, часто з іноземною власністю.
Андерссон згадала майбутнє вступлення адміністрації Трампа в США, наголосивши на зміні підходів до міжнародного співробітництва.
"Це адміністрація, яка має інший підхід до міжнародного співробітництва, ніж раніше", - сказала вона.
Водночас Андерссон зауважила, що Данія вже відчула це у зв'язку з заявою Трампа щодо Гренландії.
Після перемоги на виборах США Дональд Трамп заявив, що хотів би купити Гренландію. Після чого його старший син відвідав Гренландію та опублікував у соціальних мережах фотографії місцевих жителів, одягнених в кепках з символікою Трампа.
На тлі зазіхань Трампа Данія почала посилювати оборону Гренландії. В ЄС своєю чергою закликали поважати незалежність країн-членів союзу, зокрема і Данії. Тим часом на самому острові заявили про бажання отримати незалежність.
Детальніше про те, що означають заяви Трампа - у матеріалі РБК-Україна.
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