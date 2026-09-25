"Не варто ставитись легковажно": Боднар попередив про заяви Польщі щодо Бандери

У Польщі зберігається негативне ставлення до УПА, Степана Бандери та Романа Шухевича. Історичні суперечки між країнами стосуються не лише Волині, а й оцінки злочинів проти польського та українського громадянського населення.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол України у Польщі Василь Боднар.

"Не варто ставитися легковажно"

За словами Боднара, заяви польських політиків про те, що Україна не зможе вступити до Євросоюзу через ставлення до Бандери, не можна розглядати як позицію окремих маргінальних груп.

"До цієї теми не варто ставитися легковажно. Ми насправді стикаємося з консолідованою громадською думкою у Польщі щодо трагічних подій Другої світової війни, яку поділяють представники різних політичних сил, громадських рухів, організацій та переважна частина суспільства", - зазначив посол.

Посол зазначив, що у Польщі сформувалося власне сприйняття цих подій. При цьому УПА, Бандера та Шухевич там однозначно сприймаються вкрай негативно.

Історію пропонують вивчати комплексно

Боднар вважає, що для об'єктивного вивчення минулого необхідна тривала робота істориків та політиків, доступ до архівних матеріалів та їх дослідження. За його словами, важливо розглядати події на Волині не лише з позиції однієї сторони.

Він також заявив, що у польському публічному просторі зараз переважає польське бачення історії. Україна, у свою чергу, має розповідати про події, які, на думку посла, залишаються недостатньо представленими у Польщі.

Йдеться, зокрема, про злочини проти українців, каральні акції, пацифікацію, ревіндикацію та операцію "Вісла".

При цьому Боднар наголосив, що Україна має вивчати й злочини українських формувань проти польського цивільного населення.

"Злочини проти цивільного населення – це військові злочини. Ми маємо засуджувати злочини проти цивільного населення незалежно від національності тих, хто їх скоїв. Такі злочини не мають виправдання", - зазначив Боднар.

Посол також наголосив на різниці в оцінках кількості жертв. У Польщі поширено оцінку у 100 тисяч польських загиблих, тоді як історик українського походження Ігор Галагіда оцінював кількість жертв з української сторони приблизно у 30 тисяч.

Боднар заявив, що Україна продовжить представляти свої дослідження та обговорювати різні погляди на ці події "з повагою та без конфронтації".