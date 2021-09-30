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"Не тот уже Брюссель". Кулеба признал, что нужно реально оценивать шансы на членство в ЕС

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Киев, Четверг 30 сентября 2021 11:37
"Не тот уже Брюссель". Кулеба признал, что нужно реально оценивать шансы на членство в ЕС Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Украине следует реально взвешивать свои возможности на вступление в Европейский союз. ЕС сегодня он переживает не лучшие времена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"ЕС переживает непростые времена. Как писал классик, не тот уже Миргород и река Хорол не та, так и здесь - не тот уже Брюссель и река Эльба не та … Много есть проблем, и мы видим, как тяжело дается евроинтеграция балканским странам. Я считаю, что мы должны быть реалистичными идеалистами. Верить в лучшее - что получим то, что хотим, но реально взвешивать возможности получить это именно сейчас", - отметил Кулеба.

По его словам, переговорный процесс идет, но на данном этапе МИД интересуют не большие цели, а конкретные экономические результаты.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда выступил за вступление Украины в Европейский союз и заявил, что ЕС должен показать, что не является клубом для избранных.

Отметим, Украина для интеграции в ЕС вошла в новый формат Ассоциированного трио с Молдовой и Грузией, и последняя уже заявила, что подаст заявку на вступление в Евросоюз в 2024 году.

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Евросоюз Дмитрий Кулеба
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"Не тот уже Брюссель". Кулеба признал, что нужно реально оценивать шансы на членство в ЕС
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