"Не рівня мені": у мережі з’явилося скандальне листування чиновниці Чернівецької ОВА

У мережі з’явився скріншот нібито листування заступниці начальника Чернівецької обласної військової адміністрації (ОВА) Альони Атаманюк, де вона заявляє, що начальник управління у справах ветеранів "не рівня, аби сидіти поруч з нею". Атаманюк заперечує справжність скріншота та вважає його підробленим або вирваним з контексту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення у Facebook користувача Сані Соколовського .

Він зазначив, що повідомлення адресоване одному з працівників управління з питань ветеранської політики ОВА і стосується начальника управління Валерія Вівчарюка. У дописі наголошується на неприпустимості зневажливого ставлення посадовців до ветеранів.



Допис у Facebook користувача Сані Соколовського (скриншот РБК-Україна)



Скриншот переписки

Начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк повідомив, що за цим фактом розпочато службове розслідування. На його період Альону Атаманюк відсторонено від виконання обов’язків. Запаранюк також заявив, що отримав від Атаманюк заяву про звільнення і, якщо автентичність скріншота підтвердиться, вона негайно покине посаду.

Міністерство ветеранів України заявило, що очікує на оперативні результати розслідування. У відомстві підкреслили неприпустимість випадків зневажливого ставлення до ветеранів і наголосили на важливості дотримання етичних стандартів чиновниками.

Зазначимо, Валерій Вівчарюк, про якого йдеться у скандальному листуванні, є начальником управління з питань ветеранської політики Чернівецької ОВА, учасником бойових дій і колишнім снайпером Сил спеціальних операцій Збройних сил України (ССО ЗСУ).