"Не п'ють – і не грають": екс-хавбек збірної України вивів сенсаційний футбольний парадокс

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал Ксения Больбот .

38-річний екс-хавбек розчарований станом справ у вітчизняному футболі. Дворазовий чемпіон України знайшов невідповідність між стилем життя і результатами гравців сучасності.

"Ми пили, але грали, а зараз не п'ють і не грають. У мене була розмова, ми з Ігорем Суркісом сиділи спілкувалися, я кажу: "Михайловичу, ну ти скажи їм, хай вип'ють". Та вони й пити не вміють. Ми пили, але ж і грали, а зараз у них ось це все: приставки, контрстрайки, контрщось там. Рівень молоді зараз такий", – розповів Алієв.

Колишня зірка "Динамо" в роки ігрової кар'єри разом із Артемом Мілевським отримав ярлик систематичного порушника режиму. Колишній півзахисник регулярно наривався на відчутні штрафи від керівництва клубу. Після повномасштабного вторгнення РФ етнічний росіянин Алієв вступив до лав тероборони.

Хто такий Олександр Алієв

Уродженець Хабаровська, помітний представник плеяди вихованців Павла Яковенка 1985 року народження. На професіональному рівні дебютував у сезоні 2001/02 у друголіговому "Борисфені-2" з Борисполя.

У лавах першої команди "Динамо" вперше зіграв влітку 2002 року. Виступав за "біло-синіх" понад 10 років (із перервами). За цей час встиг завоювати 2 чемпіонські титули, по чотири Кубка та Суперкубка України. У сезоні 2003/04 став найкращим бомбардиром Першої ліги.

У складі збірної України провів 28 матчів, у яких забив 6 м'ячів. Учасник домашнього Євро-2012. На дорослому рівні грав також за московський "Локомотив", "Анжи" з Махачкали, "Дніпро" та казахський "Тараз".