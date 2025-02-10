"Не мовчи": у Києві мітингують за усунення Білоуса від посади худкерівника Молодого театру

Учасники акції висловлюють солідарність із 46 працівниками Молодого театру, які підтримали його відсторонення.

Акція налічує близько 200 людей, які потім пішли маршем від Молодого театру до Київської міської державної адміністрації (КМДА). Серед учасників акції - відома українська режисерка та письменниця Ірина Цілик.

Під час мітингу учасники збирали підписи до відкритого листа меру Києва Віталію Кличку щодо відсторонення Білоуса. Після виступів під Молодим театром учасники акції рушили ходою до КМДА, щоб передати лист Кличку.

Крім того, на акцію протесту прийшли кілька сотень людей з плакатами: "Театр - не місце для насильства", "Голос митця має звучати, а не тремтіти", "Геть Білоуса", "Театр має говорити", "Безкультурна культура".

Фото: протест під Молодим театром у Києві (facebook.com/molody info)

У ГО "Театр змін" заявили, що учасники акції вимагають змін, щоб театральна сфера в Україні стала простором безпеки, поваги та справедливості.

Серед вимог мітингу:

запровадження механізму подачі скарг і захисту заявників;

перегляд трудових угод відповідно до антидискримінаційного законодавства;

розробка етичного кодексу, що регулює питання недискримінації та поваги до розмаїття;

впровадження навчальних програм з прав людини у театральній сфері.

"Театр змін" підтримує акцію, підтримує 46, тому що ми проти насильства. Ми за те, щоб театр був безпечним, щоб у театрі не було насильства, щоб театр порушував питання прав людини і захищав права людини. Ми не маємо мовчати, голос кожної людини важливий, щоб була справедливість", - заявила голова "Театру змін" Яна Салахова.

Зазначимо, що демонстрація відбувається після рішення КМДА залишити Білоуса на посаді, попри вимоги акторів та працівників Молодого театру про його відсторонення на час розслідування.

Звинувачення проти Білоуса через сексуальні домагання

Наприкінці січня 23-річна Софія Сапожник, колишня студентка, заявила про сексуальні домагання з боку 48-річного Андрія Білоуса - викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художнього керівника "Молодого театру".

Сам режисер не давав коментарів щодо звинувачень, лише повідомив, що звернувся до поліції. Через кілька днів КНУТКіТ звернувся до Нацполіції з проханням перевірити цю інформацію та надати їй правову оцінку. Поки триває розслідування, Білоуса відсторонили від викладацької діяльності.

Згодом колектив "Молодого театру" опублікував заяву із вимогою звільнити Білоуса з посади директора та художнього керівника, оскільки, за словами працівників, вони також неодноразово ставали жертвами його домагань.

Також зазначимо, що активістам вдалося зібрати 40 свідчень (частина з них анонімні) осіб, які звинувачують Білоуса у сексуальних домаганнях.