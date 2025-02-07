"Не мобілізація". Зеленський розповів, як залучатимуть до армії українців 18-24 років

В Україні готують ініціативу для залучення до війська військовозобов'язаних від 18 до 24 років. Для цієї категорії буде діяти спеціальний контракт.
Про це розповів президент України Володимир Зеленський, пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Reuters.
"Бойові бригади, досвідчені, разом з Міністерством оборони відпрацьовують варіант контракту для молодих людей віком від 18 до 24 років. Це для тих, хто хоче приєднатися, це не мобілізація", - розповів він.
За словами президента, наразі розробляється спеціальний контракт, в якому буде багато пільг, а також дуже високе грошове забезпечення.
"Деталі будуть оприлюднені найближчим часом, найближчими днями. Це буде контракт на один рік", - додав Зеленський.
Ще в січні цього року повідомлялося, що Україна реформує систему набору в армію. Це дасть змогу залучити молодих солдатів і збільшити чисельність особового складу.
Зазначимо, що попри заклики США, Зеленський виступив категорично проти зниження мобілізаційного віку до 18 років. На його думку, це призведе лише до збільшення кількості неозброєних людей на фронті.
Нагадаємо, зараз в Україні мобілізують військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 років.
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