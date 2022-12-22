"Не мають значення". У Грузії відреагували на заяви України та Молдови щодо Саакашвілі

"Уряд Зеленського взяв безпосередню участь у спецоперації з відправки Саакашвілі до Грузії в контейнері зі сметаною... його заява не може мати особливого значення", - сказав Кобахідзе.

За даними видання, Кобахідзе дорікнув Майї Санду з приводу п'ятого президента Молдови Ігоря Додона, якого звинуватили за чотирма статтями КК, зокрема у незаконному збагаченні та держзраді, його затримали 24 травня цього року.

"Санду має подбати про свого президентського ув'язненого, який досі перебуває у в'язниці", - додав голова "Грузинської мрії".

Кобахідзе наголосив, що засідання суду, до якого Саакашвілі було приєднано дистанційно, було використане нібито для чергової спроби колишнього президента ввести всіх в оману.

“Сьогодні ми побачили ще одну симуляцію. Однак, схоже, що для цього теж потрібний талант, і це була дуже бездарна симуляція", - сказав Кобахідзе.

Також він стверджує, що причиною аномально швидкого втрати ваги Саакашвілі стало "вибіркове харчування" та раніше зроблена операція на шлунку.

Кобахідзе стверджує, що зараз йде "маніпуляція медичними даними", а всі статті про тяжкий стан Саакашвілі - замовні. Він наголосив, що "відповідальність за Саакашвілі як ув'язненого несуть державні органи", додавши, що він "перебуває під опікою".