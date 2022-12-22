"Не мають значення". У Грузії відреагували на заяви України та Молдови щодо Саакашвілі

Лідер правлячої партії Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що заяви України та Молдови стосовно вивезення громадянина України та колишнього президента Грузія Міхеіла Саакашвілі, для лікування за кордоном "не мають значення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Новости Грузия "

"Уряд Зеленського взяв безпосередню участь у спецоперації з відправки Саакашвілі до Грузії в контейнері зі сметаною... його заява не може мати особливого значення", - сказав Кобахідзе.

За даними видання, Кобахідзе дорікнув Майї Санду з приводу п'ятого президента Молдови Ігоря Додона, якого звинуватили за чотирма статтями КК, зокрема у незаконному збагаченні та держзраді, його затримали 24 травня цього року.

"Санду має подбати про свого президентського ув'язненого, який досі перебуває у в'язниці", - додав голова "Грузинської мрії".

Кобахідзе наголосив, що засідання суду, до якого Саакашвілі було приєднано дистанційно, було використане нібито для чергової спроби колишнього президента ввести всіх в оману.

“Сьогодні ми побачили ще одну симуляцію. Однак, схоже, що для цього теж потрібний талант, і це була дуже бездарна симуляція", - сказав Кобахідзе.

Також він стверджує, що причиною аномально швидкого втрати ваги Саакашвілі стало "вибіркове харчування" та раніше зроблена операція на шлунку.

Кобахідзе стверджує, що зараз йде "маніпуляція медичними даними", а всі статті про тяжкий стан Саакашвілі - замовні. Він наголосив, що "відповідальність за Саакашвілі як ув'язненого несуть державні органи", додавши, що він "перебуває під опікою".