"Не имеют значения". В Грузии отреагировали на заявления Украины и Молдовы по Саакашвили
Лидер правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что заявления Украины и Молдовы по поводу вывоза гражданина Украины и бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили для лечения за границей "не имеют значения".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Грузия"
"Правительство Зеленского приняло непосредственное участие в спецоперации по отправке Саакашвили в Грузию в контейнере со сметаной... его заявление не может иметь особого значения", - сказал Кобахидзе.
По данным издания, Кобахидзе упрекнул Майю Санду по поводу пятого президента Молдовы Игоря Додона, которого обвинили по четырем статьям УК, в том числе в незаконном обогащении и госизмене, его задержали 24 мая этого года.
"Санду должна позаботиться о своем президентском заключенном, который до сих пор находится в тюрьме", - добавил глава "Грузинской мечты".
Кобахидзе подчеркнул, что заседание суда, к которому Саакашвили было присоединено дистанционно, было использовано якобы для очередной попытки бывшего президента ввести всех в заблуждение.
"Сегодня мы увидели еще одну симуляцию. Однако похоже, что для этого тоже нужен талант, и это была очень бездарная симуляция", - сказал Кобахидзе.
Также он утверждает, что причиной аномально быстрой потери веса Саакашвили стало "избирательное питание" и ранее сделанная операция на желудке.
Кобахидзе утверждает, что сейчас идет "манипуляция медицинскими данными", а все статьи о тяжелом состоянии Саакашвили - заказные. Он подчеркнул, что "ответственность за Саакашвили как заключенного несут государственные органы", добавив, что "он находится под опекой".
Напомним, 20 декабря президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство Грузии принять решение, которое позволит отправить заключенного экс-президента страны Михеила Саакашвили на лечение за границу. Позже к этому призыву присоединилась президент Молдовы.
После чего руководитель правящей партии Грузии Мамука Мдинарадзе заявил, что приезд Михеила Саакашвили был спецоперацией Украины по втягиванию Тбилиси в войну.
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