"Не имеют значения". В Грузии отреагировали на заявления Украины и Молдовы по Саакашвили

Лидер правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что заявления Украины и Молдовы по поводу вывоза гражданина Украины и бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили для лечения за границей "не имеют значения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Новости Грузия "

"Правительство Зеленского приняло непосредственное участие в спецоперации по отправке Саакашвили в Грузию в контейнере со сметаной... его заявление не может иметь особого значения", - сказал Кобахидзе.

По данным издания, Кобахидзе упрекнул Майю Санду по поводу пятого президента Молдовы Игоря Додона, которого обвинили по четырем статьям УК, в том числе в незаконном обогащении и госизмене, его задержали 24 мая этого года.

"Санду должна позаботиться о своем президентском заключенном, который до сих пор находится в тюрьме", - добавил глава "Грузинской мечты".

Кобахидзе подчеркнул, что заседание суда, к которому Саакашвили было присоединено дистанционно, было использовано якобы для очередной попытки бывшего президента ввести всех в заблуждение.

"Сегодня мы увидели еще одну симуляцию. Однако похоже, что для этого тоже нужен талант, и это была очень бездарная симуляция", - сказал Кобахидзе.

Также он утверждает, что причиной аномально быстрой потери веса Саакашвили стало "избирательное питание" и ранее сделанная операция на желудке.

Кобахидзе утверждает, что сейчас идет "манипуляция медицинскими данными", а все статьи о тяжелом состоянии Саакашвили - заказные. Он подчеркнул, что "ответственность за Саакашвили как заключенного несут государственные органы", добавив, что "он находится под опекой".