"Не хочу повертатися у зламану систему": Камала Гарріс оголосила про політичну паузу

Колишній віцепрезидент США Камала Гарріс оголосила, що бере перерву в політичній діяльності, адже "не хоче повертатися у зламану систему".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
Гарріс заявила, що не буде балотуватися на посаду губернатора Каліфорнії наступного року.
"Я не хочу повертатися до цієї системи. Я думаю, що вона зламана. Я хочу подорожувати країною. Я хочу слухати людей, я хочу розмовляти з людьми. І я не хочу, щоб це було в межах кампанії, де я прошу їхніх голосів", - сказала вона в шоу The Late Show Стівена Колберта.
Ексвіцепрезидент США додала, що місяцями уникала новин після своєї поразки на президентських виборах 2024 року.
"Я просто не люблю самокалічення", - зазначила Гарріс.
Нагадаємо, вибори президента США відбулися 4 листопада 2024 року.
Спочатку головними кандидатами на посаду президента були Дональд Трамп та експрезидент Джо Байден. Втім, останній зійшов з виборчих перегонів після невдалих дебатів з Трампом.
Демократи висунули іншого кандидата - Камалу Гарріс, яка на той момент обіймала посаду віцепрезидента США. Вона була першою жінкою на цій посаді.
Трамп здобув перемогу на виборах, а Республіканська партія отримала більшість у Конгресі.
Пізніше Гарріс виступила з гострою критикою у бік президента Дональда Трампа. Це сталося вперше після виборів.