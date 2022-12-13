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"Не дивують". У МЗС України відреагували на заяву Ірану про зброю для РФ

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Україна, Вівторок 13 грудня 2022 13:11
"Не дивують". У МЗС України відреагували на заяву Ірану про зброю для РФ Фото: речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Міністерство закордонних справ України не дивують заяви Ірану про нібито відсутність постачання зброї РФ. В України є багато доказів, які заперечують заяви Тегерану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

"Нас не дивують чергові заперечення з боку Ірану щодо постачання зброї Росії", - сказав він.

За словами Ніколенка, під час технічної зустрічі українські експерти надали іранцям докази в достатньому обсязі.

"Маємо сотні зафіксованих фактів обстрілів території України іранськими дронами",- нагадав речник МЗС.

Він підкреслив, що як би не продовжували викручуватися в Тегерані, українська сторона дала чітко зрозуміти: наслідки за підтримку війни проти України для Ірану будуть набагато масштабнішими, ніж потенційна вигода від його співпраці з Росією.

Як повідомлялось, раніше в МЗС Ірану заявили, що співпраця Ірану з Росією ґрунтується на спільних інтересах і не спрямована проти третіх країн. При цьому Іран нібито не відправляв озброєння "жодній зі сторін".

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