"Не був достатньо освіченим". Легенда НХЛ розкаявся за виступи в чемпіонаті Росії

Жива легенда світового хокею Домінік Гашек поруч із боротьбою з російською присутністю в міжнародному спорті визнав власну відповідальність за підігрування пропаганді режиму Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Seznam Zpravy .

Олімпійський чемпіон Нагано шкодує, що наприкінці професіональної приїхав грати до російської КХЛ. Там "Домінатор" захищав кольори московського "Спартака" в сезоні 2010/11.

"Певною мірою ми, звичайно, служили путінській пропаганди. Звісно, якби я був розумнішим, освіченішим, якби наші політики це роз'яснили нам тоді та встановили кращі правила. Якби я в той час був розумнішим, то засудив би Росію. Зі мною це почало відбуватися лише після анексії Криму в 2014 році", – заявив Гашек.

Культовий воротар також вкотре розкритикував керівництво НХЛ за потурання хокеїстам із РФ. Він пообіцяв, що докладатиме всіх зусиль, аби найсильніша ліга планети відшкодувала Україні величезні суми моральної компенсації.

"Це чиновники, які зобов'язані встановити такі правила, які унеможливили б для НХЛ роль афіші російської війни. І я зроблю все, щоб НХЛ заплатила Україні мільярди за таке ставлення", – додав дворазовий володар Кубка Стенлі.

Хто такий Домінік Гашек

Уродженець Пардубіце, вихованець місцевого однойменного клубу. Дебютував у чемпіонаті Чехо-Словаччини в 1980 році. На драфті НХЛ-1983 обраний "Чикаго" під 199-м номером.

Зміг поїхати за океан лише падіння "Залізної завіси". У сезоні 1990/91 був резервістом "Блекгокс" і захищав кольори фарм-клубу – "Індіанаполіс Айс". У 1992-му перебрався до "Баффало". У складі "Сейбрз" провів 9 сезонів. У 2001-2008 рр. із перервою на сезон в "Оттаві" виступав за "Детройт".

Двічі тріумфував із мічиганцями у Кубку Стенлі (2002, 2008), володар 6 трофеїв Везіни – призу найкращому воротарю НХЛ. Зі збірною Чехії переміг на Олімпіаді-1998. У 2014 році був уведений до Залу хокейної слави.