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"Не будет двусмысленности": Франция о запрете России по поводу шампанского

Новина українською →
Франция, Пятница 09 июля 2021 15:36
"Не будет двусмысленности": Франция о запрете России по поводу шампанского Фото: министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Правительство Франции ищет решение проблемы с поставками шампанского в Россию. Министры призывают всех встать на защиту наименование напитка и на усилении стратегии диалога и консультаций с российскими властями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 3.

По информации французских СМИ, об этом шла речь во время переговоров министра сельского хозяйства и продовольствия республики Жюльен Денорманди с представителями производства напитков.

По словам Денорманди, власть Франции была мобилизована, чтобы найти решение в связи с российскими постановлениями.

"Шампанское производится во Франции, делают его в Шампани. Здесь не должно быть никакой двусмысленности",- подчеркнул он.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет применять понятие "шампанское" только для "российского шампанского", произведенного на территории России.

После чего, Европейская комиссия заявила, что не согласна с российским законом и анонсировала принятия решительных шагов.

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