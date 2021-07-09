"Не будет двусмысленности": Франция о запрете России по поводу шампанского

Правительство Франции ищет решение проблемы с поставками шампанского в Россию. Министры призывают всех встать на защиту наименование напитка и на усилении стратегии диалога и консультаций с российскими властями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 3.

По информации французских СМИ, об этом шла речь во время переговоров министра сельского хозяйства и продовольствия республики Жюльен Денорманди с представителями производства напитков.

По словам Денорманди, власть Франции была мобилизована, чтобы найти решение в связи с российскими постановлениями.

"Шампанское производится во Франции, делают его в Шампани. Здесь не должно быть никакой двусмысленности",- подчеркнул он.