В НБУ сделали заявление о следующем этапе отмены валютных ограничений

Национальный банк Украины следует Дорожной карте смягчения валютных ограничений, принятой в прошлом году. Основания для второго этапа еще не формируются.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Как напомнил Николайчук, чтобы предотвратить панику, НБУ в первые часы военного положения зафиксировал официальный курс, отказавшись от классического инфляционного таргетирования.

По его словам, политика НБУ и мощная международная поддержка позволили стабилизировать валютный рынок, укрепить доверие к гривне, обеспечить снижение инфляции и увеличить международные резервы.

Достигнутые результаты позволили НБУ перейти к снижению учетной ставки, ввести режим управляемой гибкости курса и смягчать валютные ограничения.

"НБУ уже реализовал большую часть мер первого этапа Дорожной карты смягчения валютных ограничений. Предпосылки для перехода ко второму этапу еще формируются", - сказал Николайчук.

Он также добавил, что "смягчение ограничений и ощутимое снижение учетной ставки за последние 9 месяцев поддерживают восстановление экономики".

Смягчение валютных ограничений

Ранее глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Национальный банк Украины после перехода к гибкости курса гривны к доллару готовится перейти к постепенному смягчению валютных ограничений.

"Сейчас НБУ работает над тем, чтобы быть готовым реализовать следующую амбицию – перейти ко второму этапу валютной либерализации и это то, что точно сделает жизнь бизнесу более легким", – сказал он.

Согласно публичной версии Стратегии смягчения валютных ограничений, второй этап – либерализация торгового финансирования, управление валютными рисками банков, возможность репатриации процентов по "старым" долговым обязательствам и инвестициям.